I Borghi più belli d’Italia alla prova degli investimenti integrati

Uno sguardo all’Europa prima di ripartire dai territori. Questa la sfida dei prossimi anni sul tavolo di Regioni e comuni che avranno a disposizione svariati miliardi di euro per gli Investimenti territoriali integrati (Iti), mirati su cultura, turismo, sostenibilità, trasformazione energetica e digitalizzazione. L’obiettivo è una Europa 4.0 intelligente, sostenibile e inclusiva. Le prospettive e lo stato dell’arte degli Iti nel nostro Paese è stato uno degli argomenti nell’agenda dell’Assemblea nazionale dei Borghi più belli d’Italia, che si è aperta a Sambuca di Sicilia alla quale partecipano sindaci e amministratori di 345 piccoli comuni. «La sfida per i piccoli borghi - racconta Natale Di Giovanna, direttore commerciale di Municipia, società del gruppo Engineering che si occupa di affiancare le città in questo percorso - è intercettare i fondi per realizzare progetti che costruiscano valore per i territori, superando la logica del campanile.

Di qui l’opportunità per i comuni di ricorrere al partenariato pubblico-privato quale strumento in grado di colmare il gap di competenze e disponibilità di persone all’interno delle Amministrazioni per attuare progetti di rilancio territoriale». Un modello che aiuta le amministrazioni più piccole e meno strutturate a intercettate le risorse sul modello di quanto avviene all’estero. «In Germania sono già stati avviati 96 progetti Iti (Investimenti territoriali integrati), ma anche l’Italia si sta muovendo e dopo la Lombardia, prima a partire, sono in rampa di lancio nuove iniziative al Nord e nel Centro-sud» aggiunge Di Giovanna. Tra le best practice presentate all’Assemblea c’è il progetto “Invalmalenco”, con una dote di 120 milioni, di cui 50 milioni sono già disponibili, per i prossimi 7 anni per 4 comuni lombardi che complessivamente hanno meno di 5mila abitanti. «Nei prossimi anni dovremo imparare a ragionare non solo di città intelligenti ma di territori intelligenti: dalle smart cities del passato alle augmented cities del futuro, l’Europa cambia le priorità e lancia la sfida ai localismi: per stare meglio tutti bisogna uscire dal recinto e dalla vecchia logica che l’erba del vicino è sempre più verde» conclude il direttore commerciale di Municipia.

Agevolazioni con l’accordo con Tivùsat

È anche stato siglato un accordo tra l’associazione dei Borghi più belli d’Italia e Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita di tivù srl che fa capo a Rai e Mediaset. L’obiettivo è di favorire la conoscenza delle possibilità che la piattaforma garantisce agli utenti la disponibilità del segnale televisivo dove il digitale terrestre non arriva, è troppo debole, dove ci sono interferenze oppure dove non si riceve nella sua completezza. In questo quadro, l’associazione si impegna a promuovere la diffusione della piattaforma nei borghi più belli d’Italia e Tivùsat si adopera per definire, con i produttori di apparati certificati, agevolazioni nell’acquisto per gli abitanti dei borghi stessi. Secondo Stefano Luppi, consigliere delegato di tivù srl «l’accordo rappresenta un passo importante in quanto si rivolge a interlocutori, i borghi più belli d’Italia, nei cui confronti la nostra società può - attraverso tivùsat - favorire il superamento di alcune criticità nella ricezione dell’offerta televisiva italiana gratuita».