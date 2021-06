I brand di Citizen Group scelgono l’innovazione

«Frederique Constant è un brand molto vivace che lavora sullo sviluppo del prodotto per trovare innovazioni tecniche nell’ambito dell’orologeria classica. Con Monolithic, dopo anni di studi e investimenti, ha proposto un’innovazione dimostrando che, nonostante l’orologeria meccanica sia stata ampiamente esplorata nel tempo, rimane ancora spazio per migliorare. Lavoriamo per trovare le giuste vetrine in Italia per questo marchio» aggiunge Borsetti.

Sulla distribuzione, la strategia di Citizen Italia per tutti i brand è concentrata sul retail fisico. Per quanto riguarda le performance, il manager prevede una ripresa per l’estate dopo il primo trimestre condizionato dai lockdown. «La marca Citizen - conclude - performa bene e, secondo le stime del tracking retail di marzo di Gfk, nel segmento di mercato commerciale è ai primi posti di market share sia per quantità sia per i valori generati».