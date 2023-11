I brand dell’auto conquistano la classifica dei marchi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Quanto valgono i marchi automobilistici in termine di valore del brand? Nel 2023 il valore dei brand automotive è aumentato del 9% grazie soprattutto ai risultati ottenuti da Bmw (10°), Hyundai (32°), Porsche (47°) e Ferrari (70°) che registrano un tasso di crescita a doppia cifra – rispettivamente del 10%, 18%, 20% e 16% - assestandosi fra i brand con le migliori performance anno su anno. Tesla mantiene la 12° posizione, ma con un incremento più lento rispetto agli altri brand del settore (+4%). Ferrari continua il suo trend positivo con un incremento del valore del 16% salendo a 10,830 miliardi di dollari e in 70° posizione. Complessivamente molti dei principali brand globali della top 100 sono in stagnazione. Il tasso di crescita del valore complessivo dei brand presenti in classifica si è ridotto, registrando +5,7% rispetto all’incremento del 16% dell’anno scorso, per un valore totale che raggiunge i 3,3 trilioni di dollari (3,1 trilioni di dollari nel 2022).

La top ten conferma sul podio Apple (502,680 miliardi di dollari, +4%), seguito da Microsoft (316,659 miliardi di dollari, +14%) e Amazon (276,929 miliardi di dollari, +1%). Google resta in quarta posizione con un valore del brand di 260,260 miliardi di dollari e una crescita del 3%. Seguono Samsung con un incremento del 4% che porta il valore del brand a 91,407 miliardi di dollari, Toyota (64,504 miliardi di dollari, +8%), Mercedes-Benz che con un aumento del 9% sale a 61,414 miliardi di dollari e supera Coca-Cola (ottava, con 58,046 miliardi di dollari, +1%). Nike sale di una posizione grazie a un +7% e un valore del brand di 53,773 miliardi di dollari. Chiude la top ten Bmw che scala 3 posizioni arrivando al decimo posto con un valore del brand di 51,157 miliardi di dollari e una crescita del 10%. Complessivamente i brand I brand automotive inclusi nella Best Global Brands sono, nell’ordine: Toyota (6°); Mercedes-Benz (7°); Bmw (10°); Tesla (12°); Honda (27°); Hyundai (32°); Audi (45°); Porsche (47°); Volkswagen (50°); Ford (51°); Nissan (63°); Ferrari (70°) e Kia (88°).