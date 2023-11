I brand hanno soggezione degli Influencer e rischiano lo stesso con l’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mondo dell’Influencer marketing ha compiuto più di 10 anni. Difficile stabilire una data esatta di quando il fenomeno ha preso piede, ma certamente, se prendiamo come riferimento il successo di Chiara Ferragni, dobbiamo andare alla seconda metà degli anni 2000 per vedere l’avvento del suo “the blonde salad”, inizialmente semplicemente un blog che poi si è evoluto – in un’unica cosa – nei profili social, di una delle Influencer più celebre al mondo, trasformandola in un vero e proprio brand dove la distinzione tra ciò che è e ciò che racconta si è fuso in un unico feed a disposizione dei suoi oltre 36 milioni di follower (tra Instagram e Tik Tok).

Un mondo, quello dell’Influencer Marketing, che ha cambiato decisamente l’approccio alla comunicazione delle Brand. I dati UPA ci dicono che nel 2022 l’81% delle aziende italiane ha utilizzato questo strumento per comunicare con i propri consumatori, con un incremento a doppia cifra degli investimenti anno su anno.

La sua crescita ha portato a grandi evoluzioni. Dal punto di vista della tecnologia, grazie all’implementazione delle piattaforme tecnologiche, dal punto di vista dei contenuti, dove lo story telling ha preso strade, formati, temi sempre diversi e innovativi, dal punto di vista della relazione tra le brand e gli influencer stessi, che sono in continua evoluzione e trasformazione.

Quello che certamente va detto è che le Brand sono rimaste, fin da subito, spiazzate dal fenomeno.

Improvvisamente utilizzare un influencer è diventato la cosa migliore da fare. Annulla le distanze con i consumatori. Dona credibilità alla marca, grazie alla fiducia che l’Influencer ha da parte dei suoi followers, consente di arrivare alle generazioni che non consumano i mezzi tradizionali.

I marketers, in quella fase, si dividono in 2. Quelli che si buttano a pesce in questo mondo, quelli che lo guardano con sospetto.

Il mercato si trova, da un momento all’altro, disintermediato. Si parla direttamente con gli Influencer, con i loro manager che non fanno parte dell’Industry dell’intrattenimento. I centri media sono tagliati fuori e allo stesso modo le concessionarie pubblicitarie.

Non solo. Il content e il media, si mescolano inesorabilmente, perché l’Influencer pensa l’idea, la realizza e la distribuisce definendo un unico costo per diversi risultati.

Già, perché in una attività di Influencer Marketing c’è il contenuto che sostiene Awarness e Posizionamento, c’è la Consideration, che dipende da come l’Influencer si interfaccia con il prodotto, c’è l’Engagement che coinvolge la reazione dei followers e, ovviamente, c’è la Reach: quante persone – vere – hanno guardato quel content e con che tasso di conversione.

Ma quello che succede non è una reazione del sistema che propone parametri di misurazione e – quindi – parametri di valorizzazione. O meglio. Il mercato ci prova, ma dall’altra parte ci sono persone, talentuose che hanno a cuore solo il loro ruolo social. Che sanno come far crescere i loro followers, che sanno come parlarci e come ottenere sempre più fiducia e credibilità.

Una sorta di anarchia che porta gli Influencer a dettare le regole e le Brand ad avere una sorta di soggezione per questo mondo che comprendono poco, che esce dalle regole media ma che, di fatto, porta a risultati concreti, soprattutto nella conversion.

Se il media tradizionale, costruisce palinsesti di content per vendere la pubblicità e per questo è disposto (forse) a tutto, nel mondo dei creators il valore editoriale, diviene rappresentazione di sé e per questo non può svendersi alle regole del mercato. Il volto dei creators è l’essenza stessa del loro brand. Va oltre il personal branding e diviene un modo di esistere nella vita delle persone. Tutte cose, forse, ovvie, tant’è che si parla di influenzare qualcuno e si parla di folllowers e non di pubblico. Elementi ovvi, certamente, ma decisamente sottovalutati dal mercato.

Nel 2011 Chiara Ferragni fa le prime “collab” con Luis Vuitton e Burberry, nel 2017 Ghali realizza una canzone ad hoc per Vodafone. Nel 2019 i Me Contro te realizzano una capsule collection per Liu Jo. Sembrano i padroni del mondo e gli innovatori, pronti a tagliare fuori il media tradizionale.

Le Brand si ritrovano a corteggiare gli Influencer, ad accettare qualunque richiesta economica, a sottostare alle loro condizioni creative. Così guidano loro. Decidono il tono di voce, decidono i tempi di pubblicazione, stabiliscono il numero di contenuti da realizzare. Le Brand si adeguano temendo di perdere un treno decisivo per la loro crescita nel mercato della comunicazione.

L’effetto che si genera è certamente un effetto sulle vendite dei prodotti delle brand, ma al contempo uno ribaltamento di notorietà. Quando c’è una “collab” di valore, esce prima il nome dell’influencer che la realizza e poi il nome della Brand. La notizia è quanto è stato creativo, smart e ficcante l’Influencer e quanto è stata accondiscendente e intelligente la Brand che glielo ha fatto fare. In qualche modo il Brand finisce in secondo piano. Poco a poco i brand prendono decisioni diverse, spaventati da questo effetto boomerang.

Non tutti gli obbiettivi che perseguono vengono raggiunti. Vendono più prodotto, certamente, ma l’Awarness si assottiglia, il posizionamento subisce degli scossoni, perché l’Influencer ha detto una cosa diversa, certamente altrettanto valida, ma lontana dall’enorme lavoro di marketing fatto intorno alla brand.

Va detto che questi cambiamenti non inficiano il modello che, dall’altra parte, si dota di strumenti nuovi. Nascono le agenzie, i management e anche le centrali media riescono a incardinare il prodotto nei loro piani media.

Quello che rimane, ancora oggi, di un fenomeno mediatico così giovane, è questa sorta di soggezione da parte delle Brand.

“Non possiamo intervenire sulla creatività dell’Influencer” oppure “Se menziona il prodotto in modo troppo schietto, non funziona” e ancora “Alla fine vince la sua visibilità e non la nostra”.

Le Brand, insomma, guardano a questo mondo ancora con sospetto e timore, non essendo sempre capaci di trattarlo. Eppure, quello che è successo in questi anni, qualcosa ci ha insegnato e, forse, questa soggezione può dissiparsi per portarci ad utilizzare un altro approccio a questo incredibile fenomeno del nostro tempo. Il punto di fondo è sempre lo stesso: il valore dei contenuti!

Se la Brand ha davvero qualcosa da dire vince lei.

Se l’Influencer si trova a maneggiare un prodotto e una marca che ha un equity forte, angolata con una bella personalità, ha più possibilità di fare un contenuto bello e di farlo alle regole della Brand.

Quando una marca ha un heritage consistente, esiste da tempo sul mercato, ha lavorato per parlare con il suo pubblico, non deve temere che l’Influencer la prevarichi.

L’influencer adora l’idea di essere un brand e quando diventa il partner di un Brand forte, sarà, inevitabilmente al suo servizio.

Non avrà paura di dire smaccatamente il nome, le features, perché dietro quella marca c’è un pensiero, dei valori, un modo intelligente e emozionante di stare nel mercato. Sarà lui il primo a voler salire sul carro della Brand non solo per il prestigio che la Brand può portare, ma anche per i contenuti che il Brand rappresenta e che lui può far propri.

I Marketer dovrebbero guardare a questo aspetto. Se avete una marca forte, che sa come parlare ai consumatori, che ha scelto un posizionamento ficcante e contemporaneo, l’Influencer non avrà la meglio. Se invece non avete lavorato in questo senso e avete bisogno di boost allora si, l’Influencer detterà le regole. Sarà un product placement, probabilmente svuoterà gli scaffali in quelle settimane di pubblicazione, ma non edificherà nulla.

E’ la stagione per uscire dalla soggezione di questo esercito di nuovi comunicatori. E’ il tempo di guardare alla storia di ogni marca, anche se è giovane, ad avere l’orgoglio di costruirla e difenderla per poi avere un confronto alla pari con questo nuovo media che- per fortuna – è fatto di persone.

Questa fiducia nell’equity e nell’heritage della marca è il punto di partenza.

Lavorarci con qualità prepara le Brand a non finire in un altro periodo di soggezione, quello dell’Intelligenza Artificiale. Se i marketer non tengono le gambe salde sulla loro identità, fatta di anni di lavoro, rischiano di finire in un’altra bolla di soggezione, con la differenza che – questa volta – dall’altra parte ci saranno macchine e programmatori che possono solo imparare dalle brand e non interpretare i loro difetti e la loro difficoltà a raccontarsi sul mercato. E questo è decisamente più pericoloso.