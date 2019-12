I brand puntano su clima e diversità? Per 6 italiani su 10 è solo business

«Non è facile e scontato per un’azienda scoprire o riscoprire il proprio purpose, generando quindi vantaggi non solo al proprio azionista, ma a tutta la catena degli stakeholder — aggiunge Moriconi —. Ma proprio per questo rappresenta una grande opportunità anche per far amare di più alle persone il proprio lavoro. Perché se sei in grado di mostrare l’impatto che i tuoi servizi hanno non solo sul business, ma sulla comunità e sul pianeta, diventi attrattivo. Questo in fondo rappresenta un nuovo modo di pensare il lavoro».

Più consapevole e meno disincantato, si potrebbe dire: questo l’identikit del consumatore contemporaneo, che oggi sceglie non più un singolo prodotto o servizio, ma i valori che la marca incarna in tutto il suo percorso. Così alla fine ad uscire meglio dall’indagine sono quei brand familiari, che operano in distretti circoscritti. Radici ben salde sul territorio e business mondiali. Perché piccolo è meglio. D’altronde emerge una maggiore credibilità verso quelle imprese a guida familiare. Il 46% dei consumatori si fidano di loro, rispetto al 40% legato alle multinazionali estere. «Oggi la gente non compra ciò che fai, ma perché e soprattutto come lo fai», ha ricordato su Forbes Simon Sineck, saggista inglese e autore di best seller su marketing e leadership. Ma occhio: negli anni dell’iperconnessione l’incoerenza tra azioni e narrazioni la si paga a caro prezzo.

