I brand di R3 CIRCLE - Zingales

Vincenzo Zingales ha immaginato un'azienda etica in cui il rispetto per gli esseri umani, così come per gli animali, non può prescindere da quello per l'ambiente. Pertanto, le sue calzature sono fatte con materiali animal cruelty free di altissima gamma ed eco-sostenibili, come polimeri derivati da materie prime rinnovabili di origine vegetale, con emissioni di CO2 pari a zero, e microfibre certificate di ultima generazione. Tutte le calzature sono realizzate interamente a mano da esperti artigiani attraverso la costruzione Goodyear.

www.zingales-shoes.com