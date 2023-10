«I BTp? Torniamo a comprarli se lo spread sui Bund va a 240 punti base»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Personalmente ritengo che il BTp decennale al 5% di rendimento sia appetibile rispetto ad altri asset all’interno del reddito fisso. Ma il nostro team di titoli di Stato, che mette a confronto i bond governativi dei vari Paesi europei, continua a sottopesare il rischio Italia. Quando lo spread BTp-Bund stava a 170 punti base, secondo loro era troppo basso. In termini relativi, non c’era un adeguato premio per il rischio. Ora che lo spread gira intorno a quota 200, per loro è ancora troppo basso. ...