I burattinai del grande rally dei mercati? Le Banche centrali globali A guidare il rally di tutte le tipologie di investimento (dai titoli di Stato alle azioni, passando per oro e bond speculativi) è stata la retromarcia delle banche centrali: restrittive nel 2018, superespansive nel 2019. Ma nel 2020... di Morya Longo

La domanda potremmo inserirla nella rubrica «Trova le differenze». Cosa è cambiato tra il 2018 e il 2019, tanto da giustificare il primo anno la caduta di tutti i mercati finanziari e l’anno successivo il rimbalzo di tutti i mercati senza alcuna eccezione? La differenza principale, vera causa di due anni così differenti, è questa: l’opposto comportamento delle banche centrali. Nel 2018 ritiravano le misure di stimolo monetario, mentre nel 2019 hanno fatto tutte marcia indietro: 16 banche centrali quest’anno hanno infatti tagliato i tassi (incluse Fed e Bce) e tante sono tornate a iniettare liquidità sul mercato. La Bce ha riaperto il quantitative easing, mentre la Fed - pur per motivi tecnici derivanti dallo shock sul mercato interbancario - ha iniettato 325 miliardi di dollari da settembre ad oggi. Ecco la differenza tra 2018 e 2019. Ecco perché sui mercati le due annate sono sembrate come Mr Hide e il dottor Jekyll: una nera e una rosa.

Il paradosso

Guardare i mercati finanziari sotto questa ottica permette di mettere in luce i veri motivi per cui si muovono spesso all’unisono. Logica vorrebbe che quando la situazione economica peggiora gli investitori vadano sui beni rifugio (principalmente oro e titoli di Stato) ed escano dai settori rischiosi (mercati azionari, obbligazioni high yield e così via). E viceversa quando le cose migliorano. Quest’anno, invece, gli investitori hanno comprato di tutto: le Borse sono sui massimi storici (Wall Street nel solo mese di novembre ha aggiornato i record 11 volte), ma anche i titoli di Stato hanno prezzi alle stelle e rendimenti ai minimi. I bond high yield volano, ma anche l’oro vola. Un rally non è stato negato a nessuno.

Economia a tinte grige, Borse euforiche

Eppure il 2019 non è stato così rosa. Gli utili delle aziende, per esempio, sono peggiorati: rispetto a un anno fa - secondo DWS - negli Usa le stime sui profitti sono state riviste al ribasso del 9%, eppure Wall Street è salita del 27%. In Europa idem. Stesso discorso se si guarda l’andamento economico: il commercio globale cala, gli investimenti frenano e l’economia rallenta. In Europa la Germania, motore del Vecchio continente, balla tra recessione e stagnazione. E quando gli utili aziendali calano, l’economia rallenta e le imprese hanno un debito enorme (negli Usa è al record storico) non c’è molto da stare allegri. Eppure l’ottimismo sui mercati dilaga.