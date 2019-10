I calcoli sbagliati di Erdogan tra geopolitica e crisi economica

Un popolo senza nazione

È un gioco pericoloso, però. La guerra ai curdi non è un conflitto in grado di compattare la “nazione” nel nome di un avversario comune: fino a un quarto della popolazione è curda. Incertezze e tensioni potrebbero anche esacerbare la crisi economica.

Un Paese in recessione

La Turchia è in recessione, il Pil potrebbe chiudere il 2019 - secondo l’Fmi - in calo del 2,5% con un’inflazione al 17,5% media annua mentre la disoccupazione era pari a fine 2018 al 12,7%. La lira turca è quindi sotto pressione da mesi, in un Paese in cui entro un anno scadono oltre 170 miliardi di dollari di debiti esteri, sul rinnovo dei quali pende la minaccia di un’improvviso prosciugarsi dei flussi finanziari oggi in arrivo nel Paese.

Un calcolo poco accorto

Erdogan ha quindi di fronte una comunità internazionale non del tutto indifferente come aveva sperato e investitori pronti a ritirare il credito concesso al primo segnale di eccessiva incertezza. Non è stato, il suo, neanche un calcolo accorto.