I cammini religiosi del Trentino

Cammino di San Vili e Cammino Jacopeo d'Anaunia: due percorsi che si snodano fra

Trento a Madonna di Campiglio passando per la Valle dei Laghi e attraversano la Val di Non per regalare a chi li percorre le sensazioni (e probabilmente la fatica) dei pellegrini di un tempo. Il primo prende il nome da San Vigilio, il vescovo e patrono di Trento che, secondo la leggenda, lo percorse nella sua opera di evangelizzazione nel IV secolo dopo Cristo. Si costeggiano le Dolomiti di Brenta in mezzo a paesaggi unici fra antichi sentieri e nuove ciclopedonali e si ripercorre in gran parte l'antica via romana scegliendo tra due varianti: l'itinerario basso e quello alto, differenti per dislivello e livello di difficoltà. Sei le tappe suggerite per un totale di quasi 107 chilometri. Il secondo, sviluppato dall'Associazione Anaune degli Amici del Cammino di Santiago, collega varie località della Val di Non segnate dal passaggio di eserciti e pellegrini in età antica e parte e si conclude idealmente nel paese di Sanzeno, capoluogo religioso della Valle. La lunghezza complessiva è di circa 170 km e per completarla in modo agevole sono consigliati almeno otto giorni



