I Campionati mondiali di ciclismo a Glasgow

Il più grande evento ciclistico del mondo arriverà a Glasgow, in Scozia, nel 2023 per 11 giorni. I migliori campioni di tutti i paesi si riuniranno qui per competere ai massimi livelli. I paesaggi della Scozia, insieme ai suoi leggendari centri ciclistici e stadi sono pronti ad accogliere concorrenti e visitatori da tutto il mondo. Per gli appassionati non c’è niente di meglio che affrontare la Coast to Coast Cycle Route da Stranraer a Eyemouth nell’estate del 2023, un percorso ciclabile su strada di 250 miglia che copre tutta la Scozia meridionale.

10/11 Menu