I campioni degli hedge aumentano il pressing: azioni per 82,2 miliardi L’attivismo si trasforma. Nella prima metà di quest’anno sono state lanciate 107 campagne attiviste su 99 società target di Antonella Olivieri

3' di lettura

L’attivismo si trasforma. Nella prima metà di quest'anno sono state lanciate 107 campagne attiviste su 99 società target. Benché in linea con il trend degli ultimi anni – nota il rapporto Lazard sul settore - i numeri sono sotto del 25% rispetto ai record dello scorso anno. E tuttavia i primi dieci player hanno aumentato ancora il capitale impegnato nelle loro battaglie per il cambiamento: dai 75,5 miliardi di dollari del primo trimestre le posizioni in essere sono cresciute a 82,2 miliardi di dollari a fine giugno. Le nuove posizioni si sono concentrate su industria e su energia e infrastrutture (23% della torta per ciascun comparto), le tlc – cinque società target nel semestre – sono balzate al quinto posto col 7% delle risorse convogliate sul settore rispetto a una media del 2% nel triennio precedente. In caduta invece l'interesse per le istituzioni finanziarie, cui è andato solo l'1% dei nuovi investimenti attivisti (0,6 miliardi di dollari, spalmati su cinque operazioni) rispetto alla media del 10% nel triennio.

La classifica

Elliott continua a dominare la classifica con 3,4 miliardi di dollari impegnati in sei nuovi dossier su un totale di 17,4 miliardi di posizioni attiviste esistenti. Seguono ValueAct con 11,7 miliardi di dollari (nessuna nuova iniziativa nel primo semestre) e Third Point con 10 miliardi (di cui 1,5 di due nuove posizioni). Il più attivo nel semestre è stato però Starboard con dieci nuove campagne per 1,2 miliardi di dollari grazie alle quali si è piazzato al nono posto con 4,1 miliardi di dollari impegnati complessivamente.

Focus M&A

Il 46% delle nuove campagne attiviste si basa su istanze di M&A (ripartite tra vendere la società, realizzare un break-up, intervenire su deal in corso), contro una media del 33% negli ultimi cinque anni. Il secondo trimestre in particolare è stato caratterizzato dall'opposizione a grosse operazioni.