I candidati democratici uniti per l’impeachment di Trump, divisi sulla politica Nel duello tra progressisti e moderati, avanza a sorpresa il giovane sindaco di South Bend in Indiana, il 37enne Pete Buttigieg. È in testa nei sondaggi nel primo stato che si esprimerà, lo Iowa. Per i fan è “Mayor Pete” di Marco Valsania

New York - I candidati per la nomination presidenziale del partito democratico, moderati e progressisti, si sono uniti nell’attaccare Donald Trump, nel mirino di procedimenti di impeachment alla Camera. Ma hanno ingaggiato anche un duello tra di loro tra visioni piu' radicale e proposte di riforme più modeste: la prima corrente rappresentata da Elizabeth Warren e da Bernie Sanders, la seconda anzitutto da Joe Biden e adesso dal sorprendente Pete Buttigieg. Proprio il 37enne Buttigieg, nel segno della sua avanzata, è finito al centro di alcune delle critiche più severe sul podio - anzitutto sulla sua scarsa esperienza di governo come sindaco di una cittadina dell’Indiana.

L’ombra dell’impeachment

Il quinto dibattito tra i candidati democratici, a cento giorni dai primi voti in primarie e caucus, ha avuto luogo ad Atlanta, moderato dalla rete Tv Msnbc e dal Washington Post. Sullo sfondo la campagna per l'impeachment di Trump, sostenuta dall'intero partito democratico e con i suoi candidati che nel dibattito hanno apostrofato il Presidente come corrotto e responsabile di abusi di potere. Durante le audizioni alla Camera nelle ultime ore è stata ascoltata la testimonianza forse più scottante sulle azioni della Casa Bianca: l’ambasciatore alla Ue e finora fidato finanziatore di Trump, Gordon Sondland, ha affermato di aver agito dietro ordine del Presidente nel ricattare l’Ucraina, offrendo di sbloccare aiuto e sostegno al Paese in cambio di inchieste ad arte contro Biden. Sondland ha detto di aver agito in coordinamento con l'avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani, e ha implicato numerosi esponenti di vertice dell'amministrazione, compreso il Segretario di Stato Mike Pompeo e il vicepresidente Mike Pence. Il New York Time ha parlato di un momento “da Watergate”.

I sondaggi

Ma gli assalti a Trump non bastano a superare le differenze tra gli aspiranti democratici alla nomination, rispecchiate dalla loro sfida nei sondaggi. L’ex vicepresidente Joe Biden su scala nazionale mantiene al momento un generale vantaggio nella media dei sondaggi con il 31%, seguito da Warren con il 19% e Sanders con il 17 per cento. Appaiono tuttavia percentuali ancora molto incerte, con forti variazioni a livello dei singoli stati che lasciano ancora la corsa del tutto aperta. Il dibattito di mercoledì sera, 20 novembre, ha portato con sè una novità che dimostra la grande intensità e volatilità della competizione: appunto l’ascesa, tra i candidati più moderati, di Buttigieg, il giovane sindaco di South Bend, Indiana, primo candidato presidenziale apertamente omosessuale.

La Louisiana resta ai democratici, schiaffo a Trump

Buttigieg è balzato in particolare in testa ai sondaggi nel primo stato che si esprimerà sugli aspiranti democratici a sfidare Trump per la Casa Bianca, l’Iowa, che terrà i suoi caucus anziché primarie, cioè assemblee di partito, il 3 febbraio. Il 37enne sindaco ha oggi il 25% dei consensi nei sondaggi locali, contro il 16% di Elizabeth Warren e il 15% di Bernie Sanders, i due candidati della sinistra del partito. Joe Biden, finora il portabandiera dell’ala moderata, ha a sua volta il 15% ed appare in affanno per performance considerate sbiadite. Un recente sondaggio ha dato a Buttigieg un simile vantaggio anche nel vicino New Hampshire, un altro tra i primissimi stati a esprimersi.

Mayor Pete

Buttigieg è salito alla ribalta in parte per gli scivoloni degli altri moderati, oltre a Biden non hanno ingranato nei sondaggi né i senatori Amy Klobuchar, Kamala Harris e Cory Booker. Tanto da stimolare la possibilità di nuove candiature centriste, quella dell’ex sindaco indipendente di New York e miliardario Mike Bloomberg e dell’ex governatore del Massachusetts e ispiratore di Barack Obama, Deval Patrick. Per il momento, però, è Buttigieg che ha alzato il proprio profilo su tutti in una campagna ancora aperta a ogni risultato.