I cantieri nautici incontrano fornitori e imprese alla Spezia

Oltre 100 aziende iscritte provenienti da più di 20 diverse province d’Italia e oltre 200 appuntamenti business to business previsti nel corso della giornata. Si apre con questi numeri, giovedi 24 novembre, il progetto B2b Mare La Spezia al centro della Blue Economy, organizzato da Cna La Spezia e Confindustria La Spezia, con il supporto della Cciaa Riviere di Liguria; e con il patrocinio di Miglio Blu - La Spezia per la Nautica, Comune della Spezia, Regione Liguria e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale.

L’obiettivo dell’evento è promuovere la conoscenza fra imprese, facilitare l’ingresso delle Pmi in nuovi mercati, dare spazio e centralità al networking. L’idea è di creare opportunità di confronto diretto tra imprese, sia per rispondere alle esigenze dei committenti di uno dei settori merceologici più rappresentativi del territorio, l’economia del mare, sia per favorire il processo di crescita delle micro e piccole imprese della filiera.

Incontri business to business

Attraverso gli incontri B2b, impostati col sistema di matching, ogni impresa può incontrare altre aziende per ampliare i reciproci contatti commerciali, avviare collaborazioni e sinergie. Inoltre, nel Terminal crociere della Spezia, dove si svolge l’evento, sono stati organizzati seminari tecnici e allestiti diversi corner tematici di potenziale interesse per i partecipanti.

«L’obiettivo che si propone Confindustria La Spezia con questa iniziativa - afferma Mario Gerini, presidente dell’associazione - è di implementare e consolidare tutta la filiera della Blue economy e, in particolare, il comparto della cantieristica nautica, eccellenza del nostro territorio».

I grandi player

Il progetto, prosegue, «è ambizioso, ma da subito ha trovato l’apprezzamento e la condivisione dei maggiori player del settore, come Fincantieri, Sanlorenzo, Baglietto, Italian Sea Group, Ferretti, insieme a Intermarine e La Spezia Container Terminal, tutti partecipanti all’iniziativa B2b Mare La Spezia».