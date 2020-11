I cantucci fiorentini tornano a essere made in Italy al 100% La Ghiott Dolciaria usa per i famosi biscotti tipici solo mandorle nazionali di Silvia Pieraccini

I “ghiottini” derivano da una ricetta rinascimentale adattata negli anni '50 del secolo scorso. Ora si torna a utiizzare frutta secca italiana come si faceva fino a 15 anni fa

La Ghiott Dolciaria usa per i famosi biscotti tipici solo mandorle nazionali

La storica azienda fiorentina Ghiott Dolciaria torna all'antico e sceglie di utilizzare mandorle al 100% italiane per il suo prodotto di punta, i cantuccini alla mandorla ‘Ghiottini', uno dei dolci tipici della cucina toscana. La decisione è strategica, visto che negli ultimi vent'anni il mercato è stato invaso da mandorle americane, meno costose e più ‘legnose'; preferire una materia prima di provenienza nazionale, che pesa per circa il 60% sul costo-ricetta e assicura più gusto e più sapore, significa scommettere sui fornitori tricolori e su una filiera controllata.

«I Ghiottini derivano da una ricetta rinascimentale che è stata adattata da mio padre negli anni Cinquanta - spiega Laura Salaorni, titolare con la sorella Patrizia dell'azienda di Tavarnelle Val di Pesa, nel Chianti fiorentino, nata nel 1953 - e tornare a utilizzare mandorle italiane, come si faceva fino a 15 anni fa con quelle allora in arrivo dalla Puglia, vuol dire da un lato recuperare la tradizione, dall'altro innovare nella produzione dei cantuccini che è ancora dominata da mandorle americane».

Per la sua operazione-tricolore Ghiott ha stretto accordi con produttori e trasformatori di mandorle siciliani, situati nella zona di Catania, da cui acquisterà circa 300mila chilogrammi all'anno. Serviranno per produrre 1 milione di confezioni di Ghiottini, che tra poche settimane saranno sugli scaffali di supermercati e negozi, in Italia e all'estero, con un nuovo packaging che evidenzia la presenza di mandorle 100% italiane.

La strada è la stessa strada imboccata dalle aziende che utilizzano nocciole, come Loacker (wafer), Ferrero (prodotti dolciari) e Venchi (cioccolato), tutti impegnati a stringere collaborazioni con organizzazioni di produttori italiani per sviluppare noccioleti in varie parti del Paese, dal Piemonte alla Toscana al Veneto. E se la tradizionale area di coltivazione dei noccioli si sta allargando, la stessa cosa sembra avvenire per le mandorle, finora coltivate soprattutto in Puglia e Sicilia: sperimentazioni sono già in atto in Emilia Romagna e si affacciano anche in Toscana.

Le mandorle italiane dei Ghiottini si affiancano ad altre materie prime che negli ultimi quattro anni hanno migliorato la qualità (uova da galline allevate a terra, aromi naturali, latte fresco). «A questo punto la maggior parte degli ingredienti dei Ghiottini è di origine italiana», sottolinea Salaorni segnalando l'apprezzamento dei consumatori per la “short list” indicata sui prodotti Ghiott. «Abbiamo sempre mantenuto un forte legame col territorio - aggiunge il presidente e amministratore delegato - e il fatto di avere un brand di Firenze e uno stabilimento produttivo in mezzo al Chianti aggiunge valore alle nostre produzioni».