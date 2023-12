I cappelli di Doria 1905 conquistano palcoscenici e set cinematografici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Forse Humphrey Bogart non sarebbe diventato una icona del cinema senza il suo cappello, modello fedora, nell’intramontabile Casablanca. Di Charlie Chaplin ricordiamo tutti l’immancabile bombetta. Così come non possiamo non rammentare, più recentemente, l’Harrison Ford di Indiana Jones con un altro famoso fedora, oppure un’altra celebre bombetta, quella di Malcom McDowell in Arancia Meccanica. Gli esempi di come un cappello può caratterizzare il personaggio di un film - o di un’opera teatrale – sono innumerevoli. A volte un copricapo può essere anche qualcosa in più. Può essere parte cruciale di una narrazione.

L’intuizione di un regista teatrale

Lo concepì cosi l’attore e regista Roberto Ciufoli con la sua piece Forbici e Follia, facendo di un cappello un indizio per scovare un assassino. Quel cappello era stato confezionato nel laboratorio di Doria 1905, maison storica – è stata fondata 118 anni fa a Sogliano Cavour, in provincia di Lecce – che non è solo una eccellenza del made in Italy e della manifattura artigianale del sud Italia ma anche il punto di riferimento per costumisti del cinema e del teatro e per musicisti che hanno fatto di un copricapo un tratto distintivo. Da tempo le sue creazioni le vediamo nelle fiction televisive, al cinema, a teatro, nei concerti.

Le collaborazioni più recenti

Li abbiamo visti calcati sulla testa di Anna Valle in Il Paradiso delle signore, poi esibiti da Stefania Sandrelli e Adriano Giannini e protagonisti di altri spettacoli teatrali come Il marito di mio figlio, Classe di ferro, Dieci piccoli indiani. Ancora, li vediamo indossati, sul palco, da Giuseppe Pambieri. «Un sodalizio con l’arte e la cultura che vogliamo portare avanti», dice Alessandro Gallo, giovane amministratore delegato di un’azienda che si muove in un mercato di nicchia (fascia medio-alta) e non vuole rinunciare alla sua storia.

La chiave è l’artigianalità

«Investiamo sull’innovazione di processo e di prodotto - spiega Gallo – ma la manifattura resta artigianale, la maggior parte dei nostri cappelli non possono prescindere dalle mani degli operai». Piccola (34 dipendenti, un fatturato che nel 2023 raggiunge i 2,3 milioni) ma con una forte vocazione alle esportazioni (la domanda dall’estero genera il 70% dei ricavi) nel 2014 fu selezionata dal Festival del cinema di Venezia per essere presente in uno show room di accessori a disposizione di attori e registi. Intanto anche i musicisti avevano scoperto le sue collezioni, capaci di spaziare dal classico alle rivisitazioni rock, in un costante equilibrio tra moda e tradizione, tra paglia, feltro, panno.

L’attrazione da parte di musicisti e cantanti

Dal tenore Cristian Ricci al gruppo dei Negramaro. Dall’enfant prodige del jazz Francesco Cavestri al cantautore (e chitarrista di Ligabue) Federico Poggipollini. Per arrivare a Francesco Baccini (foto in alto), che non toglie mai il cappello nemmeno nei videoclip. Adesso anche il costumista di Luca Barbareschi ha puntato su Doria 1905 per un film ambientato nell’isola di Filicudi.