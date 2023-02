I Caraibi a Roma con MagicSplash, il parco acquatico dall'anima digitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il cantiere è già stato avviato, ha richiesto circa 15 milioni di euro di investimento ed entro l'inizio dell'estate darà alla luce una vera e propria isola caraibica di oltre 40mila metri quadrati di superficie, popolata da oltre 16mila piante tropicali e impreziosita da una spiaggia di sabbia bianchissima più grande di due campi di calcio (per ospitare fino a 1.700 lettini e ombrelloni di paglia naturale) e refrattaria all'assorbimento di calore. È il biglietto da visita di MagicSplash, il nuovo gioiello acquatico che fa capo a MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone aperto nel 2011 e oggi il più importante (e visitato) di tutto il Centro e Sud Italia. Le principali attrazioni della struttura saranno la piscina ad onde di 2mila metri quadrati, un fiume a scorrimento lento di quasi 400 metri lineari, un playground acquatico dedicato ai bambini di oltre 12 metri di altezza all'interno di una vasca di quasi mille metri quadrati, uno spray park per i più piccolini e quattro scivoli per ragazzi e adulti. Il tutto, garantisce ancora Zucchi, all'insegna della totale sicurezza, garantita da 35 addetti all'assistenza dei bagnati e un punto di primo soccorso costantemente presidiato da personale sanitario.

Il progetto di ricreare una porzione di tropici a meno di un'ora di auto dal centro di Roma è nelle mani di Guido Zucchi, Ceo di MagicLand e grande esperto in materia di parchi tematici, che al Sole24ore ha spiegato come per far funzionare a dovere tutto il sistema occorra anche tanta tecnologia di “front end”, che si aggiunge a quella “nascosta” e particolarmente avanzata alla base delle pompe (prodotte da un'azienda specializzata scozzese) che gestiscono l'effetto onda nelle piscine e garantiscono la conformità degli impianti alle stringenti prescrizioni in fatto di filtrazione ed igienizzazione delle acque.

Il ricorso agli strumenti digitali, invece, è massivo nel processo vendita dei vari servizi. Il nuovo parco, come conferma ancora Zucchi, avrà una capienza contingentata e definita dalle autorità competenti (si stimano fra le 2.000 e le 2.500 persone al giorno) e invoglierà l'utilizzo del sito ufficiale di MagicSplash per acquistare i biglietti di ingresso e prenotare i lettini e gli spazi di spiaggia privè riservati a sei cabanas in paglia. “Il canale Internet – precisa in proposito Zucchi – è oggi prevalente e online arriviamo a coprire fino al 60% dei tagliandi venduti per MagicLand, sfruttando una piattaforma tecnologica che utilizza gli algoritmi per gestire i prezzi in modo dinamico, adattando le tariffe in funzione delle tempistiche di acquisto e anche delle previsioni meteo”. L'intelligenza artificiale, insomma, è presente anche nei parchi divertimenti, e per fortuna lavora dietro le quinte.