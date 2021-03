I Cartoni di Raffaello: il restauro e trasformazione della sala che li ospita

Leggi anche Gauguin e gli Impressionisti degli Hansen in mostra alla Royal Academy

La riapertura della sala era prevista per il novembre scorso, ma non è mai avvenuta. Londra è in lockdown a causa dell'epidemia di coronavirus e i musei sono chiusi, ma il V&A ha trovato comunque un modo per far entrare i visitatori virtuali e avvicinarli ai Cartoni. Grazie al progetto digitale sul sito del museo è ora possibile capire l'iconografia religiosa dei Cartoni, studiata da Raffaello per glorificare il Papa presentandolo come erede di Pietro e Paolo, padri fondatori della Chiesa. Si può leggere la storia di come le opere sono state realizzate e di come sono sopravvissute, nonostante la loro grande fragilità.Si può guardare un video che spiega come sono stati trasformati in arazzi, zoomando sugli innumerevoli microfori fatti con gli spilli dai tessitori per trasporre fedelmente l'immagine dipinta.

200 fogli di carta incollati

Ogni cartone, alto 3,5 metri e largo 5 metri, è composto da circa 200 fogli di carta incollati insieme.Non solo: le immagini ad alta definizione, realizzate togliendo i Cartoni dalle loro cornici e senza il vetro che li protegge, rivelano particolari nuovi e permettono di osservare ogni dettaglio per la prima volta. Le immagini a raggi infrarossi e le scansioni digitali 3D rivelano i diversi strati dell'opera, dai disegni a carboncino sottostanti alle diverse applicazioni di colore a tempera. Video e immagini sono interattivi per consentire un percorso unico e personalizzato alla scoperta dei Cartoni.“In un momento in cui le porte del museo sono chiuse, siamo felici di poter condividere questi incredibili capolavori con tutti e permettere a chiunque un'esperienza unica da casa -, afferma Ana Debenedetti, responsabile del Raphael Project del V&A -. Però speriamo presto di poter accogliere di nuovo i visitatori nella sala restaurata, appena ci sarà concesso”.