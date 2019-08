I casi

1. FUORI DAL PLAFOND

Acquisto della clientela dello studio

Non costituisce un bene materiale ammortizzabile. Pertanto, il costo sostenuto non entra nel computo del plafond del 5%, cioè nel limite che consente di dedurre in un’unica soluzione le spese di ristrutturazione

dello studio.

2. LE SPESE PER LO STUDIO

Acquisto dello studio nel periodo 2007- 2009

L’immobile utilizzato come sede dello studio nel periodo compreso tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009 è un bene materiale ammortizzabile. Concorre, dunque, alla formazione del plafond del 5 per cento.

3. LE SPESE A TITOLO GRATUITO

Spese incrementative relative a beni strumentali acquisiti a titolo gratuito, in locazione o comodato

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, in mancanza del costo fiscale, tali spese sono deducibili con i medesimi criteri previsti per le spese non incrementative, cioè con il metodo del plafond entro il 5% (risoluzione n. 99/E del 2009).

4. NIENTE PLAFOND

Spese su immobili acquistati prima del 31 dicembre 2006

Le spese di natura incrementativa sostenute dal primo gennaio 2007 in poi su immobili acquistati prima del 31 dicembre 2006 sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta e nei quattro successivi senza plafond (disciplina previgente). Lo ha chiarito la circolare 47/E del 2008 dell’Agenzia delle entrate