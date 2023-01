I castelli della Loira e la mostra su Luigi XI

Non c'è sicuramente bisogno di una ricorrenza speciale per visitare i castelli della Loira, ma è bene sapere che uno dei siti più ricercati è la tomba di Leonardo da Vinci, che si trova nella cappella di Sant’Uberto nel castello reale di Amboise, chiusa da quasi due anni per lavori di ristrutturazione. Ebbene il sito riaprirà proprio nel 2023, in concomitanza con una grande mostra su Luigi XI, nel 600° anniversario della sua nascita. Leonardo da Vinci visse e lavorò in questo castello e nel vicino Clos-Lucé su invito di Francesco I nel 1516. Nelle cantine sono esposti i modelli delle sue invenzioni e nel parco e nei giardini che portano il suo nome ci sono venti delle formidabili macchine da lui ideate che funzionano lungo un percorso interattivo con effetti visivi e sonori.

2/11 4/11 Menu