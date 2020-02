I caucus del piccolo Iowa sono alle porte. Ecco le ragioni della loro importanza

Ma che quando si tratta di elezioni e della scelta dei candidati tiene ancora fede alla sua tradizione di influenza: qui i candidati mostrano in realtà di che stoffa sono fatti. Le loro campagne mettono in evidenza serietà e organizzazione. Perchè hanno dovuto combattere in lungo e in largo in queste pianure, incontrando e interloquendo costantemente con potenziali elettori. Non bastano insomma enormi cassaforti o sofisticate compagne pubblicitarie per essere legittimati dai caucus dello Iowa.

Per trovare il segno della rilevanza dei caucus basta ricordare: Barack Obama, nel 2008, non a caso dimostrò qui a tutti gli effetti di non essere una meteora, imponendosi davanti alla favorita dell’establishment del partito Hillary Clinton. Le scelte dell’Iowa hanno (quasi sempre) l’abitudine di riflettere, alla fine, tendenze nazionali, nonostante critiche e polemiche su una sua rilevanza sproporzionata. Ecco da dove vengono, cosa sono e come funzionano i Caucus democratici che si svolgono nella notte di lunedì 3 febbraio.

I primi nel 1972

Fu nelle elezioni del 1972 che i democratici tennero a battesimo l’attuale sistema dei Caucus dell’Iowa, con i repubblicani che seguirono quattro anni dopo. Fu il frutto di una riorganizzazione dell’intero meccanismo di selezione dei candidati in risposta alle proteste e ai movimenti sociali che avevano traumatizzato la Convention democratica del 1968, con l’obiettivo di rendere il processo più inclusivo, trasparente e articolato su scala nazionale.

L’Iowa oggi elegge solo 41 delegati, divisi proporzionalmente tra i vincitori, alla Convention nazionale del partito che richiede per la nomination almeno 1.991 delegati. Ma, primi, nella nazione, possono essere delegati “pesanti”.

La necessità di spiegare la complessità e peculiarità di un sistema in questi giorni sotto gli occhi di tutti ha visto mass media da Reuters al New York Times mettere in circolazioni persino animazioni grafiche al fine di illustrare la nottata - con Reuters che ha scelto per protagonisti del suo “cartoon” uno stuolo di gatti e il Times che ha riprodotto una palestra in una scuola di Johnston nei sobborghi della capitale statale Des Moines. In un clima di crisi della stampa locale, l’Iowa ha inoltre visto fiorire un nuovo giornale online - Iowa Starting Line - interamente dedicato a seguire i minimi dettagli della politica elettorale dello stato.