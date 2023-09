I centristi plaudono a von der Leyen, Fdi tiepido, Salvini attacca sulla Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I centristi plaudono a Von der Leyen, Fratelli d’Italia si dimostra tiepido e Salvini attacca sulla Cina. Queste le reazioni dei partiti italiani al discorso della presidente Ue sullo stato dell’Unione europea, l’ultimo prima della fine del suo mandato e delle elezioni europee di giugno.

Salvini: Cina e auto elettrica, in Ue distratti o complici?

“La Lega denuncia questo rischio da anni, l’Europa si sveglia adesso. Distratti, incompetenti o complici?”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini dopo le parole di Ursula Von der Leyen su Cina e auto elettriche.

Loading...

Fdi: da von der Leyen manifesto elettorale, in parte condivisibile in parte no

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell’Unione, ha esposto “una sorta di manifesto elettorale, in parte condivisibile, in parte no, in parte in estremo ritardo” ha commenato nella plenaria a Strasburgo il capodelegazione di Fratelli d’Italia nel Parlamento Europeo, Carlo Fidanza (gruppo Ecr). “Ecco le nostre priorità per i prossimi mesi - ha continuato Fidanza - occorre riformare la governance economica, mettendo al centro crescita e investimenti, interrompendo i continui insensati rialzi dei tassi da parte della Bce, che non abbattono l’inflazione, ma causano recessione”. Bisogna perseguire una “transizione ecologica fondata sul realismo e non su obiettivi ideologici che uccidono manifattura e agricoltura, consegnandoci mani e piedi alla Cina”.

Braga (Pd): da Von der Leyen messaggio per prossima legislatura

“Proteggere i cittadini e gli stati nelle transizioni della nostra epoca, prima fra tutte quelle ambientale e digitale. E continuare nella lotta alla crisi climatica, mantenendo altro il livello di ambizione del Green Deal. Questo il messaggio più importante che viene oggi dall’Europa” ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, commentando la relazione sullo stato dell’Unione della Presidente Ursula Von der Leyen. “Parole molto chiare sui diritti, a cominciare da quelli delle donne e contro la violenza di genere che noi crediamo debbano essere al centro della dimensione europea anche nella prossima legislatura. Così come al centro dovrà essere il tema dell’immigrazione - ha proseguito Braga - anche alla luce delle difficoltà della gestione del Governo Meloni. Dalla lotta alle ong al decreto Cutro, nessuna iniziativa dell’Italia ha dato risposte efficaci. Si è affrontato in modo demagogico e senza lavorare convintamente alla revisione dei trattati di Dublino, isolando il nostro paese e caricandolo di un fenomeno epocale. Il metodo del governo è sempre lo stesso - ha concluso la capogruppo Pd - propaganda e approssimazione, la stessa con cui ha avanzato la proposta di tassazione degli extraprofitti delle banche che pure può avere un senso redistributivo importante. Tuttavia sarebbe più efficace una seria lotta all’evasione e soprattutto avere una legge di bilancio che dica chiaramente come intende affrontare a proteggere il potere di acquisto delle famiglie e abbassare l’impatto dell’aumento dei tassi dei mutui”.

Calenda: auspico bis Von der Leyen con la stessa maggioranza

“Credo di sì. Credo che sarà una maggioranza fatta come è fatta questa: dai popolari, i liberali e i socialdemocratici”. Questa la risposta di Carlo Calenda, parlamentare e leader di Azione, alla domanda se, dopo le elezioni europee del giugno 2024 auspica un bis della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen e con quale maggioranza.