I Ceo italiani amano i social, ma li utilizzano poco Indagine Brunswick Group:LinkedIn è il canale principale con il 53% di leader presenti di Andrea Biondi

3' di lettura

Amano i social, ma li usano poco. E rispetto ai colleghi inglesi o che guidano aziende negli Usa, hanno ancora da lavorare. A passare sotto la lente la propensione «4.0» dei Ceo italiani è Brunswick Group, società internazionale di consulenza strategica in comunicazione aziendale presente in 14 Paesi con 23 uffici, guidata in Italia da Alessandro Iozzia e che anche nel nostro Paese lancia Connected Leadership, la ricerca volta ad analizzare la presenza digital e social dei Ceo delle principali società quotate nel mondo.

Brunswick ha messo sotto la lente i leader delle aziende quotate alla Borsa italiana, sugli indici borsistici Ftse Mib, Mid Cap & Small Cap, dopo aver esaminato la presenza digital e social dei Ceo delle aziende quotate in Regno Unito, Stati Uniti e Paesi nordici. Per Uk e Usa sono stati presi in considerazione i Ceo delle aziende presenti nel S&P 500 e nel Ftse 350. Per la Scandinavia sono stati presi in considerazione i Ceo del Nasdaq Omx Nordic Index.

La ricerca analizza la presenza online dei Ceo distinguendo tra digital e social. Per il digital vengono considerate pagina Wikipedia, biografia sul sito corporate e profilo Glassdoor. Per i social vengono esaminate presenza e attività su LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Un leader è considerato presente su un canale social quando ha un profilo pubblico mentre viene considerato attivo se ha pubblicato almeno un contenuto nell’ultimo anno.

Il perimetro dell’indagine

La Connected Leadership per l'Italia ha analizzato 221 Ceo facendo emergere che il 55% è presente su almeno un canale social mentre il 15% è anche attivo su almeno un canale. Il 66% dei Ceo in Italia ha una biografia sul sito corporate e il 21% ha una pagina Wikipedia. LinkedIn è il canale principale per i leader in Italia con il 53% di leader presenti. Il secondo canale è Twitter, con la presenza del 5% dei Ceo italiani.

Come vengono raggruppati i Ceo?

Sulla base dell'analisi dei loro touchpoint i Ceo vengono raggruppati in 4 categorie: “Connected”, “Available”, “Visible” e “Potential”. Connected sono attivi su almeno un canale social e hanno una pagina Wikipedia o una biografia sul sito corporate. Available sono presenti su almeno un canale social e hanno una pagina Wikipedia o una biografia sul sito corporate. Visible hanno una pagina Wikipedia o una biografia sul sito corporate. Potential non sono presenti su neanche un canale social, né hanno una pagina Wikipedia o una biografia sul sito corporate