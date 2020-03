I chiarimenti sulle chiusure: ecco come interpretare i codici Ateco Se l’attività che si definisce prevalente o l’attività classificata come secondaria sono ammesse, l’azienda può continuare a operare di Carmine Fotina

Coronavirus, le previsioni sull'azzeramento dei contagi

3' di lettura

Le disposizioni sulle chiusure delle attività al momento valgono fino al 3 aprile. Ma è probabile che per evitare una diffusione del coronavirus si vada verso una proroga senza eccezioni almeno fino a Pasqua. Solo dopo potrebbe esserci un aggiornamento dell’elenco dei settori che possono restare aperti. Nel frattempo arrivano nuovi chiarimenti sulle interpretazioni da dare ai c odici AtEco (attività economiche) che classificano i comparti oggetto delle deroghe all’obbligo di sospensione. Chiarimenti forniti da Unioncamere (Camere di commercio) e in corso di aggiornamento.

Il caso di più codici

Sono diverse le aziende che si sono chieste come procedere, dal momento che svolgono più di un’attività economica e dispongono quindi di più codici Ateco. In questi casi, se l’attività che si definisce prevalente o l’attività classificata come secondaria sono incluse nel nuovo elenco del ministero dello Sviluppo economico (decreto ministeriale del 25 marzo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo) l’azienda può continuare a operare. In altre parole, non si deve tenere conto solo dell’attività primaria.

I sottocodici

L’elenco delle attività economiche per le quali è consentita la prosecuzione in alcuni casi si ferma alle prime cifre della codifica Ateco 2007. Viene chiarito che l’impresa è autorizzata a proseguire l’attività anche se è iscritta al registro delle imprese con un codice di attività più dettagliato di quello riportato e che arriva ad esempio alla quinta cifra.

Trasporto e traslochi

Per il principio prima esposto, l’autorizzazione relativa al Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice 49) include le attività relative a trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (49.4), servizi di trasloco (49.42.0), servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia (49.42.00).

Ferramenta e negozi online

Risolto il dubbio sollevato da alcuni negozianti di ferramenta: il commercio al dettaglio in questo settore è consentito. Tuttavia nei giorni scorsi si sono registrate proteste dei rappresentanti dei commercianti all’ingrosso di ferramenta, che invece hanno l’obbligo di chiusura. Come possono essere riforniti i dettaglianti in questo caso?

Confermato inoltre il via libera per il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet.