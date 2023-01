I chiarimenti Inps sulla manovra / Arriva quota 103: accesso alla pensione con 62 anni di età e 41 di contributi

La manovra ha previsto in via sperimentale per il 2023 la possibilità accedere alla pensione con 62 anni di età e 41 di contributi, requisiti che il cittadino potrà maturare entro il 31 dicembre 2023. La pensione potrà essere erogata entro il tetto di un importo lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (2.818,65 euro al mese lordi) relativamente alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia dalla “legge Fornero” (l. 214/2011).

Attivando il sistema delle finestre mobili, spiega l'Inps, il Legislatore ha quindi diversificato le discipline in relazione a una data spartiacque: quella del 31 dicembre del 2022. In particolare, chi ha maturato “quota 103” entro quel giorno potrà beneficiare della prima finestra utile il 1° aprile 2023 se lavoratore privato, il 1° agosto 2023 se lavoratore pubblico; chi maturerà “quota 103” quest’anno potrà invece utilizzare la prima finestra utile dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti se lavoratore privato; serviranno invece sei mesi al lavoratore pubblico (e comunque non prima del 1° agosto 2023). Quanti, pur potendo ricorrere a “quota 103”, decidessero di rimanere in servizio beneficeranno di una somma corrisposta direttamente in busta paga pari alla contribuzione normalmente a carico del lavoratore (9,19%). Viene, quindi, stabilito un esonero relativo al versamento da parte del datore di lavoro con la finalità di incentivare la prosecuzione dell'attività lavorativa (cd. “bonus Maroni”). Le modalità di attuazione saranno dettate da apposito decreto interministeriale



