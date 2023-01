I chiarimenti Inps sulla manovra / Per il 2023, 250 milioni di euro agli ammortizzatori sociali

La manovra ha rifinanziato il Fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi, un provvedimento destinato a garantire, per il 2023, 250 milioni di euro agli ammortizzatori. 70 milioni di euro, tra le risorse individuate, vengono indirizzate alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, per garantire un finanziamento di massimo 12 mesi per CIGS e mobilità in deroga. Tra le altre voci espressamente previste dal Legislatore si segnalano: 30 milioni di euro per il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva “fermo pesca”; 10 milioni di euro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore dei call center; 19 milioni di euro per l’integrazione salariale dei lavoratori gruppo Ilva; 50 milioni di euro per sostenere le aziende in Cigs nella gestione degli esuberi di personale per cessazione di attività produttiva. È stato, inoltre, incrementato di 60 milioni di euro per il 2023 il “Fondo per il sostegno economico temporaneo (SET)” destinato ai lavoratori dello spettacolo per l'introduzione di un’indennità legata al carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative offerte dagli operatori del settore. Le risorse sono destinate ai lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino nel medesimo settore altre attività a tempo determinato (da individuarsi con apposito decreto ministeriale)

