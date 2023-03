I chip da smartphone porteranno ovunque l'intelligenza artificiale

Dall'auto alla realtà virtuale

Nei prossimi anni, quindi, con l'enorme diffusione dei prodotti connessi si creerà una domanda enorme e Qualcomm ha quindi deciso di approfittarne moltiplicando la propria offerta segmentandola in una serie di versioni “specializzate” per coprire sei settori “chiave”. Oltre agli Snapdragon 8 per smartphone, arrivati alla versione Gen 2 e che restano il cavallo di battaglia e l'ambito in cui si concentrano i maggiori sforzi di ricerca e sviluppo, abbiamo versioni della piattaforma per le automobili, per i computer notebook e desktop, per i visori di realtà aumentata e virtuale, per i dispositivi indossabili, per i dispositivi audio senza fili e infine per il gaming mobile.

Per quello che riguarda la piattaforma per le automobili, l'azienda americana può già contare su accordi con diverse case automobilistiche, tra le quali Volvo e Bmw, e ogni produttore di auto può scegliere se prendere la piattaforma completa, in grado di gestire tutta la parte di infotainment e anche la parte di guida autonoma assistita, oppure se usarla solo per alcune funzioni specifiche.

Le prospettive sono buone perché molte case non hanno ancora una piattaforma informatica avanzata e sfruttare quella di Qualcomm permetterebbe loro di tagliare lo sviluppo di veicoli elettrici e autonomi di svariati anni.

Far riferimento a una piattaforma già pronta, inoltre, riduce il rischio di ritrovarsi in carenza di componenti come è accaduto in passato (e ancora in parte succede) perché l'approvvigionamento di una catena già consolidata è più semplice di quella di una catena produttiva fatta su misura.

Per il momento, la piattaforma automotive è la seconda per importanza (dietro a quella per smartphone), ma è già abbastanza sviluppata per giustificare un team di sviluppo dedicato, in aggiunta a quello base.