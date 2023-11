I chip di Stm saranno prodotti dall’energia pulita della Erg

Ascolta la versione audio dell'articolo

La multinazionale italo-francese dei semiconduttori STMicroelectronics ha siglato un accordo con Erg, compagnia energetica indipendente da fonti rinnovabili.

I dettagli dell’accordo

Le due aziende hanno annunciato la sottoscrizione di un power purchase agreement (PPA) della durata di 15 anni, fino al 2038 durante i quali la società genovese della famiglia Garrone fornirà elettricità da fonti rinnovabili alle sedi operative italiane di Stm. In Italia, Stm gestisce due siti di produzione di semiconduttori in grandi volumi ad Agrate (nei pressi di Milano) e Catania, oltre a vari siti dedicati alla ricerca e sviluppo, alla progettazione e alle attività di vendita e marketing.

L’accordo prevede la vendita da parte di Erg di circa 250 GWh annui di energia rinnovabile, equivalente ad un volume totale su 15 anni di 3,75 TWh, prodotti dagli impianti siciliani di Camporeale (Palermo) e di Mineo-Militello-Vizzini (Catania). Entrambi sono oggetto di repowering, un intervento di rinnovamento tecnologico volto ad aumentare la produzione di energia verde, per una capacità installata totale di 151,4 MW.

Le dichiarazioni dei manager

«Questo accordo - ha commenta Geoff West, executive vice president e chief procurement officer di STMicroelectronics - segna un altro passo importante verso l’obiettivo di diventare neutrale nelle sue attività operative entro il 2027, traguardo che comprende anche l’approvvigionamento del 100% di energia da fonte rinnovabile entro il 2027. I ppa giocheranno un ruolo importante nella nostra transizione. A partire dal 2024, Erg fornirà un livello significativo di energia rinnovabile per le attività di St in Italia”. Dal canto suo Paolo Merli, amministratore delegato di Erg, ha dichiarato: «Siamo soddisfatti di questo accordo con STMicroelectronics, protagonista tecnologico globale a livello mondiale, impegnato come noi nella decarbonizzazione del pianeta attraverso l’utilizzo delle energie rinnovabili nei processi industriali. L’accordo ci consente di valorizzare al meglio, due ulteriori progetti di ristrutturazione energetica, con vendite che offrono anche una corretta remunerazione del capitale investito».