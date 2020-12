I cibi rari di Longino&Cardenal non solo per gli chef: ora si comprano online Il gruppo italiano, quotato sul mercato Aim, fornisce tradizionalmente materie prime pregiate per i ristoranti ma con il lockdown ha lanciato un canale di vendita online aperto anche ai consumatori al dettaglio di Luisanna Benfatto

La comunità degli appassionati del Glacier 51 è ancora piccola, tra i non addetti ai lavori, ma sta crescendo grazie a una nuova vetrina digitale italiana: «Si tratta di un pesce raro (simile al merluzzo) che viene pescato a 2mila metri di profondità nelle acque ghiacciate sub-antartiche, a più di 4mila km dall’Australia nei pressi dell’isola Heard. Stupisce vederlo oggi nel carrello dello shop online riservato ai consumatori quando a inizio anno era nella lista della spesa dei grandi chef».

A raccontarlo Riccardo Uleri, ad e socio di maggioranza di Longino & Cardenal, azienda che serve da 30 anni cibi pregiati ai ristoranti e che ha inaugurato un e-shop per gourmand casalinghi come canale parallelo al business nel settore horeca (hotel e ristoranti) travolto dalla pandemia. La società quotata sul mercato Aim nel 2018, che ha chiuso il 2019 con un fatturato di 33,7 milioni di euro, ha dovuto fare i conti con calo delle entrate che nei mesi di lockdown è stato dell’80% in Italia e nelle sedi estere (Hong Kong, Dubai e New York).

«Dopo una ripresa nei mesi estivi che ci ha fatto ben sperare – spiega Uleri – la serrata imposta alle attività di ristorazione dal nuovo Dcpm è stato un altro duro colpo per noi. Va meglio ad Hong Kong dove non ci sono limitazioni anche se la città è chiusa all’esterno. A Dubai la situazione non è molto diversa visto che i turisti sono scomparsi. A New York hanno riaperto il 25% dei ristoranti, con dehors riscaldati, ma la capienza è ridotta del 50%. Dovremo abituarci, temo, a convivere con il virus almeno per un anno, con momenti di semilibertà ad altri dove le limitazioni saranno più restrittive».

Nell’attesa di un recupero nei canali classici di distribuzione (tra i 5mila clienti ci sono l’80% dei ristoranti stellati nei mercati di riferimento), l’azienda ha creato l’e-commerce business to consumer. «Il primo, il 9 marzo, è stata più una vendita artigianale dettata dall’emergenza. Abbiamo attivato su Facebook un gruppo di contatti per smaltire le giacenze di magazzino e creare una comunità per la condivisione di idee, ricette e consigli. Poi ci siamo strutturati e a maggio è stato inaugurato lo shop digitale dove vendiamo prodotti pregiati dall’aglio nero al fois gras, dal tartufo al caviale», dice Uleri.

Qui si trovano lo stesso numero di referenze destinate ai clienti professionali, circa 1.400, provenienti da 40 fornitori sparsi in tutto il mondo, ma con pezzature diverse , e accompagnate dalle relative ricette sul magazine. «Il nostro cliente tipo – continua Uleri – è uomo, tra i 35 e i 45 anni appassionato della buona cucina. Tra giugno e ottobre si sono registrati un migliaio di nuovi clienti con una spesa media di circa 100 euro. Comprano da noi burro francese, molta selvaggina, (colombaccio e fagiano scozzese), filetto Wagyu giapponese o controfiletto di cervo rosso. Carni difficilmente reperibili dal macellaio o nel negozio sotto casa. Nel carrello aggiungono anche acciughe, tartare, olio d’oliva. Per le festività sono previste ceste gourmet speciali personalizzabili o già confezionate con un range di prezzo dai 70 ai 100 euro. Sulla piazza di Milano consegniamo in 24 ore».