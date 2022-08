I cieli in notturna dell'Oasi Zegna

Un weekend con le stelle, in compagnia delle Perseidi. Due serate per osservare i cieli dell'Oasi Zegna, senza inquinamento luminoso che impedisca la vista delle meravigliosa vista delle costellazioni estive che campeggiano alte. Si comincia venerdì 12 agosto 2022 con ‘Guardando l'infinito' a Bielmonte con una conferenza del professor Agostino Giampietro seguita da un'osservazione stellare con telescopi. Si prosegue sabato 13 agosto con la passeggiata in notturna ‘Tra Lupi e Stelle' in compagnia di una guida di OverAlp e di un atrofilo.

8/12 10/12 Menu