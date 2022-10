I Cimiteri da scoprire nella settimana dedicata al ricordo dei defunti

Entrare in un cimitero italiano non significa soltanto compiere un atto di devozione, un gesto di rispetto verso i defunti, celebrando il ricordo di un congiunto, bensì scoprire la bellezza anche in luoghi che dovrebbero essere tristi, grigi, cupi. Invece in tutto il nostro Paese scultori, designer, progettisti hanno riempito ogni regione di capolavori funerari che raccontiamo in questo viaggio in da due tappe.

