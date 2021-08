I cinque nemici della Banca centrale cinese (e della crescita) cinese

4' di lettura

Sei anni fa, in pieno agosto, le borse cinesi crollavano mandando in fumo 5 trilioni di dollari. Oggi la Banca centrale, in un contesto globale politicamente ancor più instabile, cerca di tenere ferma la barra della crescita del Paese iniettando nel sistema la liquidità necessaria a fronteggiare i debiti in scadenza. Almeno cinque i nemici da temere: la speculazione alimentata dalle voci di un taglio dei tassi, l’inflazione che non cala, la produttività in frenata, i nuovi contagi che spingono a misure draconiane con il porto di Ningbo fermo da una settimana e, infine, il “ fuoco amico” della raffica di regole su Antitrust e privacy che stanno affossando le Big Tech di Pechino.

Il porto di Ningbo, primo al mondo per tonnellaggio terzo per containers

Cina, dalla Banca centrale 1,57 mld $ per stabilizzare il mercato

La speculazione fa le sue vittime

Il Governatore della Banca Centrale cinese, Yi Gang, ci riprova, iniettando nel sistema 600 miliardi di yuan (92 miliardi di dollari Usa), una quantità molto simile ai 700 miliardi in scadenza ai quali le aziende cinesi devono far fronte, con urgenza, proprio in questi giorni.

La misura di emergenza, tuttavia, si rivela in sè insufficiente a gestire i problemi dell’economia cinese alle prese con una serie di insidie ben più ampia.

Una di queste è proprio la speculazione che sta penalizzando i mercati cinesi nel medio periodo. La possibilità che la Banca centrale tagli i tassi di interesse o i ratios (RRR) nei prossimi mesi ha scatenato le scommesse sul mercato finanziario.