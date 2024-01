I cinque videogiochi più attesi del 2024 e una considerazione videoludica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Partiamo dalla considerazione. Ogni anno in media escono 10mila titoli per pc, console e smartphone. Il dato è sottostimato perché non tiene conto dei titoli degli sviluppatori indipententi. Secondo Newzoo questi numeri nonostante la contrazione dei consumi sono destinati ad aumentare. Come dire, la biodiversità videoludica sulla carta è in salute. Eppure, se guardiamo al consumo videludico non è così. Più o meno giochiamo in tutto il mondo agli stessi giochi. Ai primi tre posti dei titoli più giocati quest’anno su PS5 e PS4 nei vari paesi del mondo svelate da Sony, figurano praticamente solo Fortnite, Call of Duty e FIFA 23. Viviamo - commercialmente - di sequel e di grandi successi. Il che non è sbagliato solo un po’ noioso. Vuole dire solo che non esiste una cucina locale, ci alimentiamo tutti allo stesso modo ovunque. Ciòdetto ecco la lista dei titoli più attesi nel 2024. Spoiler: ci troverete molti sequel di franchise affermati.

Tekken 8

Tekken 8 - 26 gennaio

Dopo Street Fighter e Mortal Kombat, arriva Tekken 8 uno dei picchiaduro più amati di sempre. La grafica promette di essere mozzafiato grazie all’uso di Unreal Engine 5. Ci attendono 32 combattenti e per gli amanti della serie ci sarà anche lo story mode per scoprire come andrà a finire l’eterna lotta tra Jin Kazama e Kazuya Mishima. (PS5, Xbox Series X|S e PC)

Princess Peach Showtime!

Princess Peach Showtime! - 22 marzo

Dopo quasi vent’anni, ritorna da protagonista la Principessa Peach. Ci aspettiamo dopo il successo del film di Super Mario un grande ritorno. In base a quanto sappiamo finora, la “seconda” principessa più famosa del reame Nintendo - cisarebbe anche Zelda - vestirà i panii della cuoca, della spadaccina e dell’investigatrice. (Nintendo Switch).

Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth - 26 gennaio

La saga Yakuza del produttore Sega (scusate il gioco di parole ndr) è qualcosa di unico. È l’ottavo capitolo della serie. Parliamo di un gioco di ruolo folle con una ironia di fondo per certi versi incomprensibile se non sei innamorato del Giappone. Una parodia seria, comica e drammatica che non risparmia nessuno. Questa volta l’ambientazione non sarà Tolkyo e il Giappone ma le Hawaii. Il protagonista è ancora una volta Ksuga Ichiban. (PlayStation, Xbox e Microsoft Windows).

Senua’s Saga: Hellblade II

Senua’s Saga: Hellblade II - 2024

Il primo Hellblade è stato un capolavoro e una sorpresa. Per la prima volta un eroe anzi una eroina vive una avventura che non sappiamo quanto appartenga al mondo reale o a quello della malattia mentale. Non c’è ancora una data ma sappiamo con certezza che dietro c’è ancora il team di Ninja Theory e ritroveremo guerriera di origini celtiche Senua. .Senua. Non è un gioco per tutti ma dovrebbe diventarlo. (Playstation 5, Xbox e Pc).