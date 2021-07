I climate shapers regalano cinque eco-progetti a Marettimo

7' di lettura

Cinque progetti di sviluppo sostenibile creati per aumentare la resilienza sociale e l’ambiente della comunità di Marettimo. Li hanno regalati alla cittadinanza dell’isola delle Egadi i partecipanti del Food and climate shapers boot camp 2021, organizzato dal Future food institute con il supporto della Fao. Dopo la tappa di Roma, presso la sede dell’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, i giovani (d’età o di spirito) ambientalisti hanno trascorso diversi giorni a metà luglio sull’isola trapanese, dove hanno ascoltato i pescatori e gli altri abitanti locali, per studiare soluzioni alle loro problematiche. Nodi difficili da mettere sbrogliare: basti pensare che l’isola d’inverno si svuota e resta abitata solo da 60-100 abitanti fissi, a causa delle tante difficoltà (carenza di scuole, di approvvigionamento idrico, di lavoro in primis).

Venticinque attivisti hanno elaborato soluzioni per risolvere i problemi della comunità isolana

Il Future Food Institute è un network internazionale che ha l’obiettivo di formare dei climate shapers, “modellatori del clima” che possono essere dei leader nelle loro comunità per frenare il cambiamento climatico in atto. Giovani sensibili alle tematiche della sostenibilità ambientale e pronti a mettere in pratica le loro idee. Il boot camp di Marettimo era dedicato al tema Climate smart oceans e comunità resilienti. “Marettimo ha accolto i 25 partecipanti del boot camp con la generosità di una comunità mediterranea resiliente e aperta – ha spiegato Sara Roversi, presidente del Future food institute -. Durante questa esperienza formativa, parte dell’iniziativa All4Climate-Italy2021 del ministero della Transizione ecologica, abbiamo imparato tutti molto non solo dai docenti provenienti da Stati Uniti, Canada, Islanda e Spagna, ma anche dai pescatori, ristoratori e abitanti della più grande riserva marina protetta europea. Siamo grati per quanto abbiamo potuto vivere e apprendere e convinti che sia essenziale fare crescere la consapevolezza comune sulla necessità di agire con urgenza, profondità e perseveranza per accelerare la transizione ecologica oggi necessaria”.

L’iniziativa era inquadrata nell’ambito del Marettimo Italian Film Fest organizzato a metà luglio 2021 dall’associazione non profit SoleMar Eventi, guidata da Cettina Spataro, Gabriella Carlucci, Giorgio Rusconi, Beatrice Just e Toto Vento. Dopo Marettimo, un altro boot camp è in programma a Pollica, in Cilento, dal 6 al 12 settembre. “In Sicilia, Campania e Puglia il Future food institute sta promuovendo numerosi programmi di innovazione, rigenerazione e formazione perché è anche dal Mediterraneo che bisogna ripartire per costruire insieme un futuro più equo, inclusivo e sostenibile”, ha concluso Sara Roversi. L’organizzazione organizza le summer school anche a New York, Tokyo e in Islanda.

Tra i partecipanti al boot camp spiccavano paladini dell’ambiente di ogni età ed esperienza, provenienti da diverse parti del mondo. Tra i giovanissimi, spiccavano le sorelle milanesi Ludovica e Cecilia Rusconi (rispettivamente di 13 e 15 anni) e Potito Ruggiero. Attivista ecologista di 13 anni, quest’ultimo è stato definito “la risposta italiana a Greta Thunberg” dopo aver dato vita al movimento italiani Fridays for future e dopo aver scritto - con il conduttore e autore di Radio24 Federico Taddia - il libro “Vi teniamo d’occhio. Il futuro sostenibile spiegato bene”, che si avvale della consulenza scientifica di Elisa Palazzi (edito da Baldini + Castoldi). Tra i teens c’era una qualificata rappresentanza della British school of Milan, con i gemelli 17enni Edoardo e Tommaso Rusconi e Giacomo Allievi. Tra i seniores emergevano il californiano Ian Morris Nieves, consulente e fondatore della società di software innovativo Nieves Systems, e Marc Oshima, newyorchese co-fondatore di AeroFarms, società pioniera dell’agricoltura verticale indoor e in diversi consigli d’amministrazione di società e associazioni food americane, iscritto come partecipante (con il figlio Ty) benché potesse essere docente del boot camp.

Nei piani elaborati tante idee per la difesa dell’habitat marino e terrestre e la resilienza degli abitanti

Il team di docenti e partecipanti a Marettimo ci è concentrato sulle tre sfide che caratterizzano l’isola e tutta l’area Mediterranea, provando a rispondere con i loro progetti a tre domande. La prima: come potremmo aiutare a proteggere gli ecosistemi marini impiegando pratiche tradizionali sostenibili e creandone di nuove? La seconda: come potremmo aiutare le comunità a essere più resilienti e a prosperare con le risorse disponibili? La terza: come potremmo promuovere lo stile di vita mediterraneo e i modelli di nutrizione al resto del mondo? Da queste sfide, segnalate dalla comunità di marettimari, sono emersi i cinque eco-progetti finali del boot camp dei climate shapers, corredati da business plan e piano finanziario e ora alla ricerca di partner istituzionali e privati per trasformarsi in realtà. Vediamoli in carrellata.