I commercialisti chiedono la sospensione generalizzata dei versamenti

Per quanto riguarda la sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (articolo 46) si suggerisce di fugare ogni dubbio circa l'efficacia dei licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore del Dl 18/2020 e di ultimare le procedure di licenziamento collettivo in relazione alle quali si sia raggiunto un accordo sindacale.



Misure a sostegno della liquidità

La proposta di modifica all'articolo 49, relativo al fondo di garanzia delle Pmi, amplia la platea dei beneficiari – includendo ad esempio il settore del turismo - e degli investimenti ammissibili.



Si chiede più tempo (12 mesi e non 9) per accedere al fondo di solidarietà mutui prima casa (articolo 54) e di esplicitare che anche i professionisti iscritti agli ordini potranno accedervi, così da fugare ogni dubbio in merito. Chiarimento da inserire anche all'articolo 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)



Viene inoltre chiesto di estendere anche ai professionisti il credito d'imposta in caso di locazione dei locali per lo svolgimento dell'attività; la norma (articolo 65) prevede per il solo mese di marzo e i commercialisti ne chiedono l’applicazione fino al mese di giugno



Per incentivare le erogazioni liberali (articolo 66) si suggerisce di ampliare la platea dei soggetti erogatori e di rendere la cessione di beni esente Iva.