I commercialisti entrano in classe e spiegano le tasse ai bambini

Nelle aule viene proiettato il cartone animato che introduce il tema e poi ai bambini vengono presentate le tasse principali: «Lo Stato ci chiede un po' dei nostri soldi in tre situazioni - spiega in aula Lodovico Gaslini, ex presidente Aidc Milano e tra gli ideatori del progetto -: quando lavoriamo, con l’Irpef; quando compriamo qualcosa, con l’Iva; e se abbiamo una casa, con l’Imu».



Quindi i bambini sono invitati a pagare le tasse per la prima volta: ognuno sceglie una tassa e scrive il nome su un foglio da appallottolare e poi lanciare verso il disegno del salvadaio-Stato. La più gettonata? L’Iva, la più facile da ricordare. A fine lezione ai bimbi viene consegnato il «Decalogo del piccolo contribuente», un manifesto con 10 pillole di educazione fiscale da portare a casa o appendere in classe.

Per le prime lezioni di quest’anno è stato scelto il Collegio San Carlo. «Questi incontri - spiega il preside, Osvaldo Songini - si inseriscono nell’ambito della “Settimana dell’educazione finanziaria”, un progetto dell’Istituto per promuovere l’educazione civica e la cittadinanza attiva. Per noi è importante che i bambini apprendano che il principio mutualistico e la condivisione sono indispensabili per garantire il welfare e la vita in comune».

Ma qual è la reazione dei piccoli messi di fronte alle tasse? «Le lezioni piacciono ai bambini - dice Ginevra-: l’anno scorso le maestre ci hanno fatto avere letterine e anche poesie sulle tasse. Il nostro entusiasmo cresce, tanto che pensiamo a un nuovo progetto sulla cultura della legalità nel mondo dell’economia da proporre agli studenti delle scuole superiori».