Dai commercialisti tre proposte per superare lo stallo elettorale e rilanciare la categoria

La prima data delle elezioni degli Ordini locali (che, una volta insediati, avrebbero dovuto eleggere il nuovo Consiglio nazionale) era prevista il 5 e 6 novembre; questa data è stata prorogata dal Consiglio nazionale al 2 e 3 febbraio (informativa 127 del 30 ottobre), con successiva elezione del Consiglio nazionale al 13 aprile, dopo che il decreto Ristori, con l’articolo 31 del Dl 137/2020, ha aperto alla possibilità di un rinvio per organizzare il voto telematico. Le operazioni di voto, però erano già cominciate, alcuni Ordini, infatti, dal 21 ottobre avevano iniziato a ricevere i voti per corrispondenza; voti attualmente conservati dai consiglieri segretari o dai notai. Quindi la procedura elettorale è stata sospesa.

Sul fronte ricorsi il 12 novembre il Tar del Lazio ha respinto una richiesta di sospensiva delle elezioni, presentata da una commercialista di Pescara, per il mancato rispetto della parità di genere; contro questa decisione viene però presentato ricorso al Consiglio di Stato che il 18 dicembre sospende nuovamente le elezioni rimandando la questione al Tar del Lazio che si pronuncerà nuovamente il 14 aprile.

Tre gli scenari possibili:

- il Tar potrebbe respingere nuovamente il ricorso, e quindi ciò comporterebbe la ripresa delle elezioni che sarebbero poi annullate dal Consiglio di Stato in caso di nuovo ricorso (l’ipotesi peggiore secondo Massimo Miani);

- Il Tar potrebbe rimandare la questione alla Corte costituzionale, e in questo caso lo stallo elettorale sarebbe destinato ad allungarsi ulteriormente;

- il Tar potrebbe intervenire sul Regolamento elettorale con effetti non prevedibili.

La parità di genere

Il tema della scarsa rappresentanza femminile negli organi apicali e territoriali dei commercialisti è stato affrontato anche nel decreto Ristori (Dl 137/2020); l'articolo 31-quater ha introdotto nuove regole a tutela delle minoranze, prevedendo almeno 2/5 di presenza «al genere meno rappresentato» tra i componenti del Consiglio nazionale dei commercialisti. Una norma che, però, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, non ha risolto il problema delle elezioni in corso perché, per espressa previsione normativa, non è applicabile ai procedimenti elettorali in corso. Uno degli emendamenti presentati ha quindi l’obiettivo di consentirne l’immediata applicazione.

Le specializzazioni

Massimo Miani in più occasioni ha cercato di convincere la categoria dell’importanza delle specializzazioni, un tema però che ha trovato sul suo percorso diversi ostacoli. Per questo uno degli emendamenti presentati al ministero della Giustizia parla proprio della creazione, all’interno della sezione A dell’Albo, di una sezione dedicata agli specializzati.

L’emendamento sulle specializzazioni è stato condiviso dal Consiglio nazionale agli Stati generali del febbraio 2019, e oggi è tornato d’attualità per la riforma della professione forense dove le esclusive hanno un loro peso; la proliferazione degli albi a cui si va assistendo in questi anni è un altro rischio, secondo Miani, che le specializzazioni possono contenere. Un caso emblematico - sottolinea Miani - è quello dei revisori, dove inizialmente è stata riconosciuta l’equipollenza, poi è stato introdotto l’obbligo di formazione continua e infine è stato previsto un esame aggiuntivo. Miani è certo che se Ordini, Casse e sindacati sottoscriveranno l’emendamento sulle specializzazioni la politica non avrà interesse a fermarlo, «una volta ottenuto il nullaosta ministeriale vorremmo che questa proposta venisse appoggiata dall’intera categoria».