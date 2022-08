I compensi degli amministratori delegati sempre più ancorati alla sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I temi della sostenibilità entrano sempre più anche nelle remunerazioni degli amministratori delegati delle società italiane: a prevedere un collegamento in questo senso sono infatti 106 quotate. È quanto emerge dal Rapporto 2021 sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate italiane, con il quale Consob esamina per il quarto anno le dichiarazioni non finanziarie (Dnf) che le quotate sono tenute a presentare annualmente in base al Dlgs 54/2016 di recepimento della Direttiva 2014/95/...