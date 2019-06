I compensi per diritto d’autore nella soglia annuale del forfettario

La stessa circolare precisa poi che qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, in base all’articolo 53, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 dell’articolo 54.

Il comma 8, in particolare, dispone che questi redditi sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese o del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

Il riferimento alle modalità di tassazione all’articolo 54 del Tuir lascia intendere che tali redditi vadano assoggettati a Irpef e non, invece, ad imposta sostitutiva. Nella fattispecie si verifica quindi la bizzarra situazione in cui un compenso (diritti d’autore) si considera forfetario ai fini del plafond, ma ordinario per la determinazione del reddito. Trattandosi di un chiarimento e non di una nuova norma, si ritiene che queste modalità di determinazione del reddito vada applicata anche ai redditi conseguiti nel 2018 e oggetto della prossima dichiarazione.