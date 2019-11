I Comuni che hanno vinto il Cresco Award di Sodalitas di Valentina Melis

(Choat - stock.adobe.com)

Il Cresco Award-Città sostenibili è un premio che la Fondazione Sodalitas, in collaborazione con l'Anci, attribuisce da quattro anni ai Comuni che mettono in campo iniziative per lo sviluppo sostenibile dei territori. I premi sono assegnati da una giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta. Per quest’anno, i premi vengono assegnati mercoledì 20 novembre, durante l'assemblea dell'Anci ad Arezzo. Il filo rosso che lega i cinque progetti premiati è la partecipazione attiva dei cittadini, coinvolti in prima linea nella realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile, legati ai 17 traguardi (Sdg) fissati dall'Onu per il 2030.