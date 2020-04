I Comuni per la ripartenza: semplificare e sburocratizzare Per dare il via libera alla loro forza e capacità operativa basterebbe sospendere il Codice appalti e fare riferimento alle direttive europee, scritte in un linguaggio comprensibile a tutti di Francesco Pinto*

I Comuni rappresentano da sempre la parte della Pubblica amministrazione più pronta a reagire e a rimboccarsi le maniche. Nell’emergenza si potrebbe dare il via libera alla loro forza e capacità operativa. Come? Basterebbe sospendere il Codice appalti. Non ne deriverebbe un vuoto normativo, perché entrerebbero in funzione le direttive europee, scritte in un linguaggio comprensibile a tutti e basate sulla responsabilità e la diligenza del buon padre di famiglia.

Inoltre, da ottobre 2018, tutte le gare si svolgono online. Il che impone oltre a semplificazione ed efficienza, anche tracciabilità e trasparenza. Autentici antidoti ad ogni forma di malaffare e corruzione. Molto più efficaci di tante norme anticorruzione.

Sospensione degli obblighi di aquisto Consip

Tra le misure di semplificazione, molto utile risulterebbe anche una salutare sospensione degli obblighi di acquisto attraverso le regole Consip imposte alla generalità degli enti pubblici, anche nei casi sempre più frequenti, di prezzi e condizioni molto più favorevoli nel mercato libero. Basta riportare l’operatività della centrale monopolista alle originarie competenze circoscritte agli acquisti per la Pa centrale. Fermo restando l’obbligo per gli altri enti di acquisti, in forma singola o associata, di porre a base d’asta prezzi e condizioni ottenuti con le gare Consip.

Ad esempio tutta Italia ha provveduto da tempo a sostituire nelle case e nelle aziende le lampade tradizionali con quelle a Led, con rilevanti benefici economici e per l’ ambiente. La stragrande maggioranza dei Comuni non ha ancora provveduto, malgrado la spesa per energia elettrica, in primis quella per la pubblica illuminazione, rappresenti la principale voce di uscita del bilancio dopo quella per il personale.

Norme capestro hanno finora bloccato - addirittura nei Comuni con bilanci in equilibrio o con avanzi di gestione - gli investimenti per l’efficientamento degli impianti, lasciando come uniche alternative l’affidamento al Servizio luce della Consip o a quello in concessione ai privati. Due vere e proprie trappole in termini di risparmi.