I concessionari locali chiedono gli stessi poteri dell’Agenzia

Ben venga l’affidamento ai privati dei crediti erariali, ma a condizione che ci sia piena parità di armi rispetto ai poteri dell’agente della riscossione. Questa è una delle principali preoccupazioni che emerge dai primi pareri degli addetti ai lavori sulla novità contenuta nell’articolo 18 della legge delega di riforma del sistema fiscale.

La nuova norma prevede in primo luogo che i crediti affidati ad agenzia delle Entrate-Riscossione, decorsi cinque anni e salvo specifiche eccezioni, in caso di mancata riscossione vengano automaticamente discaricati, e cioè restituiti all’ente creditore (ad esempio, l’agenzia delle Entrate). In questo contesto, si inserisce la disposizione che stabilisce che l’ente creditore potrebbe decidere di promuovere una procedura a evidenza pubblica per affidare la gestione dei crediti discaricati a un soggetto privato.

Nulla è precisato in ordine alle qualifiche soggettive che dovrebbe possedere il privato. Sembra tuttavia logico immaginare di rivolgersi alle stesse società iscritte nell’albo di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/1997, abilitate alla gestione delle entrate locali, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, è evidente che la creazione di un nuovo elenco richiederebbe molto tempo. Inoltre, i soggetti in questione sono già in possesso sia dei requisiti “morali” normalmente richiesti per amministrare denaro pubblico (assenza di condanne, eccetera) sia del know how necessario per operare. Va infatti rilevato che la delega stabilisce chiaramente che il recupero coattivo delle entrate affidate debba avvenire sulla base del titolo II del Dpr 602/1973.

In proposito, si segnala che la riscossione degli operatori degli enti locali già avviene sulla base di tale disciplina, adottando a monte la cosiddetta “ingiunzione fiscale rafforzata” o l’accertamento esecutivo. Ciò per effetto della riforma attuata con la legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).

Non appare eccessivamente problematico il fatto che si tratti di crediti ultra quinquennali, atteso che, per la maggioranza delle entrate tributarie erariali, la prescrizione è decennale, e non quinquennale come avviene per i tributi comunali.