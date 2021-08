I concorrenti: Levi’s cresce coi jeans, A&F cerca un nuovo mix

2' di lettura

Nell’abbigliamento casual, in quello sportivo, nello streetwear più di recente e nella distribuzione fisica e poi online, gli americani hanno inventato ed esportato nel mondo praticamente tutto: dallo stile di vita ai modelli di business, in primis outlet e department stores. In un certo senso sono stati però – almeno in parte – sconfitti dalle loro stesse innovazioni. Marchi, aziende e gruppi, quotati e non, stanno reagendo, come è tipico del carattere americano, ma sono ancora in mezzo al guado...