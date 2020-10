I confini tra diritto privato e pubblico nell’era digitale

Se la finanza digitale è sempre più rilevante e se l’odierno sistema finanziario, complessivamente considerato, realizza, per definizione, il collegamento tra “unità in surplus” e “unità in deficit” attraverso l’intermediazione bancaria e il mercato dei capitali, allora perché non pensare – oggi a livello italiano e domani magari su un piano europeo - ad una regolamentazione unitaria e ad un Codice Unitario, ossia ad una sorta di Testo Unico del diritto del sistema finanziario, bancario e assicurativo (riprendendo un’antica idea di Carlo Azeglio Ciampi)?

E in questo mutato scenario il Testo Unico/Codice unitario non dovrà essere una mera riproposizione (meglio coordinata) di vecchi contenuti, ma dovrà aprirsi al “nuovo” e prendere in centrale considerazione la finanza digitale in tutte le sue forme e declinazioni.

Siamo in presenza di una avvincente sfida - culturale, prima ancora che legislativa - per ripensare e sperimentare nuovi confini e nuovi rapporti tra diritto privato e diritto pubblico.