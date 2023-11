I consulenti della Pa aumentano i ricavi del 45%. E gli occupati del 37%

Ascolta la versione audio dell'articolo

La società di consulenza organizzativa, gestionale e tecnologica, con una posizione di leadership nella Pa, Intellera Consulting, continua la sua crescita. Ha infatti chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con 113 milioni di euro di ricavi, il 45% in più rispetto al precedente anno fiscale. Senza arretrare sulla marginalità, cresciuta in maniera più che proporzionale, con un Ebitda superiore ai 26,5 milioni di euro.

Nata nel 2021 attraverso un’operazione di management buyout, realizzata dai partner della linea di business dedicata alla Pubblica Amministrazione e all’Healthcare di PwC Italia, con il supporto del Fondo Gyrus Capital, la società ha una competenza riconosciuta nella trasformazione digitale delle organizzazioni e nella gestione dei fondi europei.

La società ha collaborazioni con istituzioni e organi dell’Unione Europea ed extra EU sui temi di sviluppo, digitalizzazione e misurazione delle performance dei servizi pubblici.Tra i diversi indicatori, c’è la forte crescita del settore Health, in cui Intellera fa registrare nel 2023 un incremento dei ricavi pari a circa il 60%, e di quello Privato, che registra un incremento di oltre 90%, su cui le prospettive sono di ulteriore sviluppo futuro sia a livello italiano che internazionale, grazie a servizi di consulenza fondati sulla realizzazione di un modello innovativo di partnership pubblico-privato, necessaria per l’attuazione del PNRR. Intellera cresce anche sul mercato internazionale, dove l’incremento dei ricavi è superiore all’80% di quanto registrato nell’anno precedente.

Al secondo anno di attività, il costante sviluppo ha avuto anche un impatto sulle persone, con l’inserimento di circa 350 profili nell’ultimo anno che portano la società a superare i 1.250 professionisti, in crescita del 37% rispetto al 2022, ma il doppio rispetto alla fondazione.

La società è ormai presente in maniera sempre più capillare con sedi in 14 città italiane e anche a Bruxelles. «Il mercato riconosce ai nostri professionisti le competenze e le capacità di cui ha bisogno per affrontare le sfide della trasformazione digitale, sia in Italia che all’estero – sottolinea Andrea Gabardo, amministratore delegato di Intellera –. I risultati straordinari di quest’anno sono il frutto di un impegno costante e ci confermano di essere sulla strada giusta: sosteniamo i nostri clienti nel loro percorso di innovazione tecnologica e siamo orgogliosi di essere in prima linea nel raggiungimento di obiettivi condivisi».