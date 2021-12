I consumatori spingono per avere più sistemi di pagamento al checkout online

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Se la digitalizzazione ha spinto nel senso della spesa online, il checkout si conferma il punto debole per i clienti che a volte preferiscono abbandonare il carrello piuttosto che affrontare processi complicati.



Così l'emergenza sanitaria ha spinto la maggior parte delle imprese online (il 67% in Italia) ad accelerare i loro piani per aggiornare i sistemi di pagamento sotto la pressione dei consumatori che chiedono in maniera pressante (61%) di poter scegliere tra diversi sistemi al momento...