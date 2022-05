I consumatori vogliono polizze digitali, ma l’Italia è frenata dall’offerta

Ascolta la versione audio dell'articolo

La transizione digitale in ambito assicurativo avanza rapidamente: a livello mondiale nel 2020 le polizze digitali rappresentavano solo il 23% del totale, ma si stima che nel 2030 arriveranno all'80%. Sempre che la filiera sia pronta ad accogliere questa nuova opportunità.



In Italia l'offerta digitale non appare ancora adeguata e il consumatore continua a privilegiare canali di vendita tradizionali: che sia per la mancanza di alternative competitive o per cultura dell'utente stesso, il dato di...