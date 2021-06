I consumi di formaggio resistono ma per il latte è allarme sul costo dei mangimi

«Non si può comprimere il costo delle materie prime, magari andando a scapito di altri settori agricoli – dice a Food 24 il presidente della Coldiretti Ettore Prandini –. Serve lavorare di più sugli accordi di filiera, con indici legati sia ai costi sostenuti sia all’andamento dei prezzi finali sul mercato. Se questi aumentano ci deve essere un guadagno per tutti gli operatori. Per lo stesso prodotto la differenza tra il prezzo riconosciuto da alcune coop e quello che paga l’industria è di 5 centesimi al litro, un divario troppo ampio». Un altro fenomeno che per Coldiretti va regolamentato all’interno del più ampio contesto della lotta alle pratiche sleali (su cui è da poco stata approvata una legge delega) sono le vendite sottocosto: «Non è possibile – esemplifica Prandini – che un litro di latte a lunga conservazione arrivi a costare meno di un litro d’acqua».

I costi crescono anche per l’industria

«Le preoccupazioni sui costi sono comuni, perché stanno aumentando anche per le imprese di trasformazione, dalla plastica ai noli, fino al costo del lavoro, con il nuovo contratto siglato da poco – dice il direttore di Assolatte Massimo Forino –. Anche il prezzo del latte alla stalla si mantiene su livelli più alti del resto d'Europa. Con queste tensioni, non si possono nascondere le nostre preoccupazioni per il tema listini e per la ridotta capacità di spesa delle famiglie».

«Quello dell’indicizzazione sembra un falso problema. Prima di tutto – continua Forino –perché tante aziende hanno già introdotto meccanismi di adeguamento automatico del prezzo del latte. Inoltre, da anni, il prezzo viene ridiscusso più volte nel corso dell'anno e adeguato di volta in volta all’andamento del mercato».

Speranze da ristoranti ed export

Il calo del 3,8% dei consumi delle famiglie non sorprende se si tiene conto che va confrontato con il boom del lockdown. Dai dati Ismea emerge però come – «fatta eccezione per il latte fresco, che si conferma il segmento più critico e strutturalmente in calo» – nel primo quadrimestre 2021 gli acquisti siano superiori del 7,5% a quelli del 2019.

«Il 2020 si è chiuso con perdite tra il -8 e il -10% – commenta Forino – ma non si può nascondere che ci sono aziende che hanno vissuto mesi difficilissimi, a causa della chiusura del canale horeca (consumo fuori casa, ndr). La riapertura di bar e ristoranti può essere l’elemento che manca per una vera ripresa, assieme alla ripartenza dell’export».