I contagi Covid spaventano, da Roma a Napoli annullate le feste in piazza

L’andamento dei contagi da coronavirus e le preoccupazioni legate all’avanzare della variante Omicron spingono città e Regioni a rivedere la programmazione degli eventi per le feste: dal Trentino, passando da Verona, fino a Roma e Napoli, piovono i provvedimenti con cui si azzerano tutte le iniziative. A Roma è stata annullato il concerto di Capodanno al Circo Massimo, in Campania il presidente Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che vieta «eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento». Scelte simili erano già state prese nei giorni scorsi da altri centri. A Torino il sindaco Stefano Lo Russo aveva annunciato la rinuncia al Capodanno in piazza il 7 dicembre.

Gualtieri: «Niente eventi con assembramenti»

Nella capitale l’addio al “concertone” in programma per l’ultimo notte dell’anno era ormai nell’aria e mercoledì 15 dicembre è arrivata l’ufficializzazione: «Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportare Roma al centro dei grandi eventi - ha annunciato l’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato - . Avevamo scelto per la ripartenza alcuni grandi artisti romani, una location spettacolare come il Circo Massimo e un’organizzazione impeccabile per la sicurezza. Ma in questo momento la nostra priorità è e deve essere quella di salvaguardare la salute dei romani e evitare assembramenti».

«L’orientamento - ha spiegato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - è quello di prendere molto sul serio gli inviti alla prudenza del governo, di fronte ad una situazione che va monitorata» e «dare priorità alla protezione della salute dei cittadini».

Il Campidoglio aveva preso in considerazione l’ipotesi di far svolgere il Capodanno al Circo Massimo con una serie di misure: 15mila posti a sedere assegnati per garantire il corretto distanziamento, spalti allestiti per l’occasione, mascherine e super green pass obbligatorio. Ma ppoi è prevalsa la linea della massima prudenza. I casi positiva a Roma sono stati 1.002 (su 1.887 in tutto il Lazio).

In Campania feste senza cibo né bevande all’aperto

Niente feste di piazza a Capodanno, no alla vendita di alcol da asporto nei giorni clou e divieto di consumo in aree pubbliche di cibo e bevande, esclusa l’acqua. È quanto dispone l’ordinanza firmata dal presidente della Campania Vincenzo De Luca per il periodo dal 23 dicembre 2021 e fino al 1° gennaio 2022.