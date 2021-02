I conti Eni reggono l’impatto del Covid e del calo dei prezzi delle commodity. Descalzi: grande prova di forza e flessibilità I risultati del gruppo, pur in rallentamento nell’anno, mostrano segnali di ripresa nell’ultimo trimestre con il ritorno all’utile. Confermata la proposta di dividendo di 36 cent per azione di Celestina Dominelli

Nell’anno della pandemia, segnato dalla più alta contrazione della domanda petrolifera globale, impattate dalle misure di lockdown adottate a livello mondiale, e dal crollo dei prezi e dei margini delle commodity, a cominciare dal petrolio, Eni manda in archivio i risultati del 2020 che, pur se in rallentamento nell’anno, confermano comunque la resilienza del gruppo, che ha adottato man mano una serie di contromisure per fronteggiare l’impatto del Covid-19 e della complessa congiuntura, e mostrano...